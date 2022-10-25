АФИНЫ, 25 окт — ПРАЙМ. Газовый хаб в Турции сможет работать как полноценный рыночный и стать альтернативой голландскому хабу TTF только при условии допуска на него всех поставщиков газа, а не только России, и эта тема требует серьезной проработки, такое мнение источник в газовой отрасли Греции высказал в беседе с корреспондентом РИА Новости. В Греции сочли введение потолка цен на газ в ЕС маловероятным

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.

"Мне кажется, хаб в Турции — исключительно продукт политической договоренности. Понятно, что она достигнута с учетом того, что Турция находится на пересечении маршрутов, которые приходят из Азербайджана и могут быть из других мест в перспективе, плюс, возможно, они будут увеличивать мощности СПГ. То есть хаб в Турции может работать, если доступ и возможность использовать его будет абсолютно у всех поставщиков. И, может быть, он составит достойную альтернативу североевропейскому хабу, голландскому хабу TTF", — сказал собеседник агентства.

"Газ на Балканы приходит через Турцию и приходит в виде СПГ. Балканский регион, Турция и Италия – это приличный объем потребления, есть некоторые инициативы по переходу на газовую генерацию. Сейчас это осложнено, естественно. Но если потребление будет развиваться, то смысл в этом есть", — полагает источник.

Он отметил, что сейчас привязка по многим долгосрочным контрактам на Балканах осуществляется на основе голландского TTF.

"Если рассмотреть логистически, то это некорректно. И доля здравого смысла есть, но только если это будет хаб, на который будут иметь доступ абсолютно все производители и потребители. Газовый хаб исключительно на основе поставок из России, без возможности доступа других игроков, не сможет работать. Наверное, невозможно будет заставить многих конечных потребителей газа ориентироваться на этот хаб. Тема требует серьезной проработки. Но если будет возможность доступа всем, то тогда в нем есть смысл", — полагает представитель газовой отрасли Греции.

АЛЬТЕРНАТИВА "СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ"?

Поставки российского газа в Европу через Турцию не смогут заменить "Северный поток": они сильно ограничены и дороги, а строительство дополнительных мощностей требует больших затрат и времени, заявил РИА Новости источник в газовой отрасли Греции.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию. Сейчас газ в Турцию поставляется по газопроводу "Турецкий поток" проектной мощностью 31,5 миллиарда кубометров в год. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что эта система имеет потенциал к расширению при необходимости.

"Они (поставки через "Турецкий поток" — ред.) территориально ограничены. Можно по "Турецкому потоку" поставить газ в Венгрию. Но потребители в Германии, Австрии – этот нереально огромный рынок не может быть обеспечен "Турецким потоком". Это достаточно дорого. На текущий момент по поставкам газа "Северный поток" безальтернативен", — сказал собеседник агентства.

По его словам, через Турцию могут быть поставлены большие объемы газа, если проведут какую-то дополнительную нитку.

"Но это слишком долгие перспективы. Сейчас горизонт планирования у нас ограничен даже несколькими днями, ситуация меняется постоянно, и говорить о каких-то далеких перспективах – это для политиков. Все это требует серьезных затрат, большого числа специалистов и соответствующего оборудования. В условиях санкций и вторичных санкций это выглядит больше как политические инсинуации, нежели как что-то реальное", — полагает специалист.