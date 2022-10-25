МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Стоимость природного газа на рынках снизилась после угрозы более радикального вмешательства в них со стороны Европы, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Источник рассказал о ситуации с поставками российского газа в Грецию

Биржевые цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют падение, во вторник они опустились до 950 долларов за тысячу кубометров. По мнению аналитиков, такая динамика связана с высоким уровнем запасов "голубого топлива" в европейских подземных хранилищах — выше 90%, мягкой осенью в регионе, преодолением участниками рынка паники от ограничений российских поставок, а также усилиями Евросоюза по искусственному сокращению спроса.

Мицотакис в ходе традиционной встречи с президентом Греции Катериной Сакелларопулу отметил, что председатели правительств на Европейском совете достигли принципиальной договоренности для более активного европейского вмешательства с целью снижения цен на энергоносители и особенно на природный газ.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо сообщал, что европейские главы Минэнерго планируют в течение нескольких недель разработать конкретные меры для снижения цен на газ, включая интервенции на рынке, введение временного потолка стоимости ресурса.

"Но хочу подчеркнуть, что только угроза более радикальной интервенции со стороны Европы, похоже, была серьезно воспринята рынками, в результате чего мы имеем постоянное снижение цены на природный газ, которое, очевидно, будет иметь очень положительное отражение на европейском уровне, а также на греческом уровне, на ценах на энергию для греческих потребителей, домашних хозяйств и предприятий", — добавил премьер.

По его словам, энергетическая безопасность — основная проблема всех европейских правительств. В этой связи греческий кабмин продолжит оказывать поддержку потребителям, домохозяйствам и предприятиям, отметил Мицотакис, подчеркнув, что в конце года граждане получат пособие в размере 250 евро.

Правительство Греции несколько месяцев выделяет значительные субсидии на оплату электроэнергии и обложило налогом в 90% сверхприбыли энергокомпаний. По данным Мицотакиса, правительство выделило около 13 миллиардов евро на поддержку жителей и бизнеса в этом году в условиях энергетического кризиса.