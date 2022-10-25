МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Министерство экономики Швейцарии следит за дискуссиями в Европейском союзе о введении потолка цен на российский газ и анализирует его последствия для страны, при этом отказывается говорить об участии в этом процессе, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы ведомства Брижит Мадер. В Греции сочли введение потолка цен на газ в ЕС маловероятным

"Швейцария следит за дискуссиями ЕС в области энергетики и анализирует их последствия для нашей страны. Мы не можем сказать больше на данный момент", — сказала она.

Так Мадер ответила на вопрос журналистов о том, как Швейцария отреагирует на просьбу Еврокомиссии принять участие в установлении потолка цен на российский газ.

Ранее сообщалось, что ЕК перед встречей министров энергетики Евросоюза выпустила рекомендации, отмечающие необходимость участия Великобритании и Швейцарии для работы механизма ограничения цен на газ для генерации электроэнергии.