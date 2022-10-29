МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков был внесен в новый список антироссийских санкций со стороны Канады, следует из опубликованного в пятницу документа правительства страны. В Кремле прокомментировали ввод новых антироссийских санкций Канады

Согласно представленной таблице, "Виктор Алексеевич Зубков" значится под номером 1038 в перечне попавших под санкции лиц.

Помимо председателя совета директоров "Газпрома", под санкции также попал заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов, ректор РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, профессор Виктор Мартынов, а также ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Ранее в пятницу премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что его страна вводит санкции в отношении 35 россиян, включая членов руководства компании "Газпром", а также шести компаний российского энергетического сектора.