БРЮССЕЛЬ, 11 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз столкнулся с недостатком инфраструктуры, необходимой для дальнейшего расширения импорта сжиженного природного газа (СПГ), свидетельствует осенний экономический прогноз Еврокомиссии (ЕК). СМИ: СПГ с "Сахалина — 2" вновь начал продаваться по рыночной цене

"Почти полное отсутствие поставок российского газа и инфраструктурные ограничения для дальнейшего расширения импорта СПГ в краткосрочной перспективе окажут давление на способность ЕС пополнить хранилища в следующем году, что повысит риски сбоев и дефицита зимой (газа – ред.) 2023/2024 годов", — говорится в документе.

ЕК также указывает на "трудности с дальнейшим расширением импорта СПГ".

Однако осенний прогноз основан на предположении, что повышенные розничные цены на энергоносители и другие стимулы приведут к дальнейшему снижению спроса, а диверсификация поставок, достигнутая в этом году, сохранится в течение прогнозного периода – то есть до конца 2024 года.

"В рамках этих гипотез… предполагается, что ЕС избежит серьезной нехватки газа и следующей зимой", — отмечается в отчете.

Что касается предстоящей зимы 2022-2023 годов, то, по словам еврокомиссара Паоло Джентилони, Евросоюз накопил достаточные резервы "голубого топлива", чтобы пройти ее.