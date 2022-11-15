МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за 10,5 месяцев текущего года сократился на 43,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 93,2 миллиарда кубометров газа, сообщила компания. "Газпром" сократил добычу с начала года на 19,2 процента

"Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 93,2 миллиарда кубометров — на 43,4% (на 71,6 миллиарда кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам", — говорится в сообщении компании о результатах работы с начала года, размещенном в мессенджере Telegram.

В то же время продолжает расти экспорт "Газпрома" в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта российской компании с CNPC, поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств.

Кроме того, спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,9%, или на 12,3 миллиарда кубометров.

По итогам прошлого года компания увеличила экспорт газа в дальнее зарубежье на 5,8 миллиарда кубометров — до 185,1 миллиарда. Это стало четвертым результатом в истории.