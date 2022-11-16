МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Благодаря теплой погоде Европа может закончить зиму с более мощными запасами газа, чем ожидалось ранее, что принесет облегчение региону, переживающему исторический энергетический кризис, пишет агентство Блумберг со ссылкой на аналитиков Goldman Sachs. Глава OMV видит риски в расширении доли компании на рынке газа

"Меры по экономии энергии в сочетании со слабым импортом сжиженного природного газа из Китая означают, что газохранилища в Европе будут заполнены почти на 30% к концу марта, по сравнению с предыдущим прогнозом, предполагавшим заполненность газохранилищ на уровне в 21-23%", — цитирует агентство команду аналитиков Goldman Sachs, включая Саманту Дарт (Samantha Dart).

Аналитики отмечают, что такая ситуация дает Европе больше пространства для маневра, чтобы летом восстановить запасы газа на следующую зиму.

Блумберг пишет, что Goldman Sachs снизила свой прогноз цены на природный газ в Европе на летний период до 180 евро (186 долларов) за мегаватт-час, что на 55 евро ниже предыдущего прогноза. По мнению аналитиков компании, этому поспособствовала исключительно мягкая погода, установившаяся в северо-западной Европе с октября.

В начале марта биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. В апреле-мае стоимость газа снизилась, однако летом вновь выросла, и в августе средняя расчетная цена превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Осенью котировки перешли к снижению. Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре составила 2093 доллара (–14,6% в месячном выражении), а в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (–34,2%). Аналитики связывали это с высоким уровнем заполненности газохранилищ в Европе и сниженным спросом на "голубое топливо" из-за экономии электроэнергии и теплой погоды.