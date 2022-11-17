МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Европейские страны с приходом холодов второй день минимальными темпами продолжают чистый отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ), свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Припугнули по "Дружбе": зачем Венгрии перекрыли нефтепровод

Газохранилища в регионе, по данным на газовые сутки 15 ноября (закончились в 7.00 мск 16 ноября), по предварительной информации, заполнены на 95,46%, за день показатель снизился на 0,08 процентного пункта (п.п.). Это на 21,7 п.п. больше, чем годом ранее, когда показатель составлял 73,76% (−0,34 п.п. за сутки).

Пополнять эти запасы до середины ноября региону позволял сниженный под влиянием теплой погоды спрос на газ и более низкие из-за этого цены. Однако после долгого периода аномально мягкой погоды, по информации Maxar Technologies LLC, к концу этой недели в Европе наступят холода: температура воздуха опустится ниже средней, а в Берлине — ниже нуля, сообщало в понедельник агентство Блумберг.

Сейчас в европейских газохранилищах 103,7 миллиарда кубометров газа. Больше всего запасов в Германии — 23,8 миллиарда кубометров, Италии — 17,8 миллиарда, Франции — 12,9 миллиарда, Австрии — 8,9 миллиарда. На них приходится больше 60% запасов голубого топлива в Евросоюзе.

Общая емкость ПХГ региона составляет порядка 110 миллиардов кубометров. Газохранилища, как сообщалось в материалах Еврокомиссии, обычно обеспечивают 25–30% потребляемого в Европе зимой газа.

"Газпром" отмечал, что даже максимальные запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надежного прохождения предстоящего осенне-зимнего периода. В компании также заявляли, что нагрузка на европейские газохранилища этой зимой будет выше, чем в предыдущие годы, в связи с изменившимися источниками и маршрутами поставок.