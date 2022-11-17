МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 42,9 миллиона кубометров на 17 ноября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил пресс-секретарь российской компании Сергей Куприянов. Страны Евросоюза продолжили отбирать газ из ПХГ

"Газпром" осуществляет подачу российского ресурса для экспорта в Европу через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,9 миллиона кубометров на 17 ноября, отметил он.

Куприянов добавил, что заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.