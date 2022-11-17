БЕЛГРАД, 17 ноя — ПРАЙМ. С 1 декабря Сербия начнет получать дополнительно два миллиона кубометров газа в сутки из России к тем объемам, о которых ранее имелась договоренность, сообщил РИА Новости гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович. В Сербии оценили возможности турецкого газового хаба для страны

"Мы договорились о поставках дополнительных 2 миллионов кубически метрах газа в сутки, начиная с 1 декабря", — сказал он.

Сейчас Россия является единственным поставщиком природного газа в Сербию. Официальный Белград по двухлетнему договору с "Газпромом" обеспечил около 2,2 миллиарда кубометров в год, или 62% своих годовых потребностей в газе, и планирует на своей территории и в Венгрии зарезервировать около 700 миллионов кубических метров газа на зиму.