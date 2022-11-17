МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур рассказал, что на фоне роста инфляции и конфликта на Украине его счет за газ увеличился в 15 раз. МИД допустил техническую пролонгацию "зерновой сделки"

"В Эстонии инфляция составляет около 20%, и это очень тяжело. Мой собственный счет за газ увеличился в 15 раз", — заявил он в интервью испанской газете Pais. Эстноцы платят "очень дорогую цену" из-за событий на Украине, однако в стране не собираются прекращать военную помощь Киеву, добавил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр также назвал страну "входной дверью" НАТО в Россию, однако отметил, что угрозы на гпраницы Эстонии нет.

Из-за конфликта на Украине западные страны усилили санкционное давление на РФ, что поспособствовало росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.