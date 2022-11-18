МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган в ходе телефонных переговоров затронули тему создания на территории Турции крупного газового хаба, заявили в пресс-службе Кремля. Турция рассчитывает начать работы по газовому хабу в начале 2023 года

Ранее российский и турецкий лидеры поручили соответствующим ведомствам детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции. По мнению Эрдогана, Европа сможет получать российский ресурс через этот объект.

В Кремле отметили, что Путин и Эрдоган подробно обсудили двустороннее сотрудничество, подчеркнув положительную динамику торгово-экономических связей и эффективную работу по продвижению крупных совместных проектов.

"Особое внимание уделено перспективам реализации выдвинутой президентом России в октябре и поддержанной Реджепом Тайипом Эрдоганом инициативы создания на территории Турции крупного газового хаба", — подчеркнули в сообщении.