БАНГКОК, 18 ноя — ПРАЙМ. России на саммите АТЭС в ответ на критику недружественных стран пришлось напомнить, что цены на газ выросли не из-за событий на Украине — это произошло еще в 2021 году, но в целом участники встречи понимали, что без России невозможно решить глобальные проблемы, заявил журналистам на полях саммита глава российской делегации, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Россия прошла нижнюю точку спада потребительского спроса, заявил Белоусов

Саммит АТЭС проходит в столице Таиланда 18-19 ноября. "На форуме собрались в том числе представители недружественных нам стран, и надо сказать, что вели они себя достаточно мягко, то есть такого, как на министерской встрече, когда представители вставали и уходили — такого вообще не было", — сказал первый вице-премьер РФ.

"Да, была критика в адрес России, в том числе достаточно несправедливая, приходилось даже поправлять коллег, когда они опять начали обвинять Россию, что из-за украинских событий цены на газ и энергоносители взлетели, продовольственный кризис тоже разразился. И пришлось напомнить, что все это произошло в 2021 году, а не в 2022-м: и цены на газ увеличились почти в 10 раз, и цены на удобрения увеличились почти в 3-4 раза, и цены на продовольствие выросли, на зерно — и всё это произошло совершенно по другим причинам", — отметил Белоусов.

В целом он назвал итоги первого дня саммита достаточно положительными, хотя то, что форум проходит на фоне драматических событий (энергетического и продовольственного кризиса, ожидания рецессии), не может не сказаться на ходе дискуссии.

"И положительным моментом является то, что лидеры стран-членов АТЭС достаточно конструктивно подходят к этому вопросу. Не было растерянности, не было попыток упрекать друг друга, не было желания выстраивать какие-то индивидуальные стратегии. В основном акцент делался на том, что всем надо "выгребать" из этой ситуации вместе. Традиционная повестка в этом году была наполнена практическими соображениями", — пояснил Белоусов.

Что касается роли России в саммите, то, по словам Белоусова, есть совершенно точное убеждение, что у членов АТЭС есть понимание того, что без России нельзя решить ни одну из крупных глобальных проблем.

"Было очень интересно наблюдать, когда сегодня на закрытых сессиях шла критика в адрес России со стороны американцев, японцев, Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон — ред.) выступал с критикой, а дальше через несколько фраз шла фраза: "Мы только все вместе можем добиться, только все вместе, только все члены АТЭС, включая и Россию очевидно". Вопросов о том, что мы сейчас вас всех поставим в изоляцию – то, что было можно считать доминантой еще полгода назад, такого я, честно говоря, сегодня не почувствовал", — заключил Белоусов.