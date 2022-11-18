МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Информация европейских государств по терактам на "Северных потоках" практически подтверждает российскую версию и это дает повод говорить о том, что Россия скоро узнает, кто стоит за инцидентом на Балтике, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. На месте терактов на "Северном потоке" нашли следы взрывчатки

"Данные Швеции, Германии и Дании говорят о том, что они практически согласны с версией России и непосредственно (президента РФ Владимира Путина), что инцидент на "Северных потоках" является актом международного терроризма. Это приближает нас к тому, что в среднесрочной перспективе мы будем знать о том, кто стоит за этим актом, какие именно спецслужбы организовали взрывы этих двух потоков", — сказал он.

Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли произошли 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".