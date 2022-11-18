МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) Freeport LNG планирует возобновить работу в середине декабря, а к марту 2023 года вернуться на полную мощность, следует из сообщения оператора. Белоусов на саммите АТЭС напомнил, что цены на газ выросли не из-за Украины

"При условии соблюдения компанией Freeport LNG нормативных требований, она планирует начать производство на заводе в середине декабря… Полное производство с использованием обоих доков, как ожидается, начнется в марте 2023 год", — говорится в сообщении.

Оператор отметил, что по состоянию на 14 ноября работы по реконструкции, необходимые для начала первоначальных операций, включая загрузку всех трех линий сжижения, двух резервуаров для хранения СПГ и одного дока, были завершены примерно на 90%, а все работы по реконструкции планируется завершить к концу ноября.

Ранее компания сообщала, что ожидает частичного восстановления производства СПГ на заводе в октябре, а до этого полагала, что после произошедших в начале июня взрыва и пожара предприятие будет закрыто минимум на три месяца. Первоначальный же период простоя в связи с необходимостью устранения последствий аварии вообще оценивался в три недели.

Завод Freeport LNG в Техасе, проектной мощностью 15 миллионов тонн в год, может сжижать до 2,1 миллиарда кубических футов в сутки, обеспечивая около 20% экспорта СПГ из США. По данным управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики страны, в прошлом году экспорт американского СПГ достиг рекордного уровня — 9,7 миллиарда кубических футов в сутки.