С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — ПРАЙМ. Региональная прокуратура начала проверку по факту пожара, произошедшего из-за инцидента на газопроводе в Ленинградской области, сообщило ведомство. В МЧС раскрыли причину пожара на газопроводе в Ленинградской области

"Прокуратура Ленинградской области организовала проверку по факту пожара в лесополосе у микрорайона Бернгардовка города Всеволожска", — сказано в сообщении.

На место происшествия выехал прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский.

Пожар произошел в субботу во Всеволожском районе в результате разгерметизации с последующим возгоранием на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы отсутствуют. Пострадавших после инцидента на газопроводе в Ленинградской области, по предварительным данным, нет.