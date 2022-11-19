Прокуратура проведет проверку по факту пожара на газопроводе в Ленобласти
Прокуратура организовала проверку после инцидента на газопроводе в Ленинградской области
Читать 1prime.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — ПРАЙМ. Региональная прокуратура начала проверку по факту пожара, произошедшего из-за инцидента на газопроводе в Ленинградской области, сообщило ведомство.
"Прокуратура Ленинградской области организовала проверку по факту пожара в лесополосе у микрорайона Бернгардовка города Всеволожска", — сказано в сообщении.
На место происшествия выехал прокурор Ленинградской области Сергей Жуковский.
Пожар произошел в субботу во Всеволожском районе в результате разгерметизации с последующим возгоранием на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы отсутствуют. Пострадавших после инцидента на газопроводе в Ленинградской области, по предварительным данным, нет.
https://1prime.ru/gas/20221119/838878928.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.