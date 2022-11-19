Пожарный поезд выехал на место инцидента на газопроводе в Ленобласти
Губернатор Ленобласти Дрозденко: на место инцидента на газопроводе выехал пожарный поезд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — ПРАЙМ. Пожарный поезд направился на место инцидента на газопроводе в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"На место возгорания газопровода в Ленинградской области выехал пожарный поезд и техника для тушения на гусеничном ходу", — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Дрозденко, газопровод перекрыт, аварийные бригады готовятся приступить к ремонту магистрали после выгорания остатков газовой смеси.
"Несмотря на видеоэффект, распространение огня по лесу маловероятно: территория леса отдалена от места возгорания", — добавил он.
Пожар произошел в субботу во Всеволожском районе в результате разгерметизации с последующим возгоранием на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы отсутствуют. Пострадавших после инцидента на газопроводе в Ленинградской области, согласно предварительным данным, нет.
https://1prime.ru/gas/20221119/838879163.html
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