С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — ПРАЙМ. Пожарный поезд направился на место инцидента на газопроводе в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Прокуратура проведет проверку по факту пожара на газопроводе в Ленобласти

"На место возгорания газопровода в Ленинградской области выехал пожарный поезд и техника для тушения на гусеничном ходу", — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Дрозденко, газопровод перекрыт, аварийные бригады готовятся приступить к ремонту магистрали после выгорания остатков газовой смеси.

"Несмотря на видеоэффект, распространение огня по лесу маловероятно: территория леса отдалена от места возгорания", — добавил он.

Пожар произошел в субботу во Всеволожском районе в результате разгерметизации с последующим возгоранием на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы отсутствуют. Пострадавших после инцидента на газопроводе в Ленинградской области, согласно предварительным данным, нет.