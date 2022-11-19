МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Переключение потребителей на газоснабжение от других газопроводов после разрыва трубы "Белоусово – Ленинград" завершается, сообщил "Газпром трансгаз Санкт-Петербург". В МЧС раскрыли причину пожара на газопроводе в Ленинградской области

"Сегодня в 15.32 по московскому времени во Всеволожском районе Ленинградской области ориентировочно на 782 км произошел разрыв магистрального газопровода "Белоусово – Ленинград" с возгоранием. Пострадавших нет", — говорится в сообщении компании.

"Участок был оперативно отключен. Аварийная бригада ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" была направлена к месту разрыва, ведется подготовка к восстановительным работам. Завершается переключение потребителей на газоснабжение от других газопроводов", — также добавили в компании.

Пожар возник в субботу во Всеволожском районе в результате разгерметизации с последующим возгоранием на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. При этом угрозы для населения нет, отсутствует и угроза распространения огня на жилые массивы. Пострадавших после инцидента на газопроводе в Ленинградской области, по предварительным данным, нет.