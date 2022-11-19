"Газпром трансгаз": причиной аварии в Ленобласти стал разрыв газопровода
В Ленинградской области произошел разрыв газопровода, сообщил "Газпром трансгаз"
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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Переключение потребителей на газоснабжение от других газопроводов после разрыва трубы "Белоусово – Ленинград" завершается, сообщил "Газпром трансгаз Санкт-Петербург".
"Сегодня в 15.32 по московскому времени во Всеволожском районе Ленинградской области ориентировочно на 782 км произошел разрыв магистрального газопровода "Белоусово – Ленинград" с возгоранием. Пострадавших нет", — говорится в сообщении компании.
"Участок был оперативно отключен. Аварийная бригада ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" была направлена к месту разрыва, ведется подготовка к восстановительным работам. Завершается переключение потребителей на газоснабжение от других газопроводов", — также добавили в компании.
Пожар возник в субботу во Всеволожском районе в результате разгерметизации с последующим возгоранием на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево. При этом угрозы для населения нет, отсутствует и угроза распространения огня на жилые массивы. Пострадавших после инцидента на газопроводе в Ленинградской области, по предварительным данным, нет.
https://1prime.ru/gas/20221119/838879585.html
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