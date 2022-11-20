БЕРЛИН, 20 ноя — ПРАЙМ. Приобретение и обслуживание плавучих терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ) обойдутся Германии дороже на 3,5 миллиарда евро — более чем в два раза, чем планировалось ранее, сообщил немецкий журнал Spiegel. В Германии ожидают запуск первого терминала СПГ уже в 2022 году

"Приобретение и обслуживание плавучих терминалов сжиженного природного газа обойдется Германии как минимум на 3,5 миллиарда евро дороже, чем планировалось ранее. В общей сложности теперь на эти цели предусмотрено около 6,56 миллиарда евро бюджетных средств", — сообщило издание, уточнив, что эту информацию ему подтвердили в министерстве экономики Германии.

Кроме того, по словам представителей министерства, ожидается, что будут выделены ещё и дополнительные средства, которые в настоящее время не могут быть точно определены.

Таким образом, трат будет более чем в два раза больше, чем предполагалось несколько месяцев назад. В бюджете на 2022 год на эти цели было предусмотрено 2,94 миллиарда евро, уточнило издание. По данным Spiegel, бюджетный комитет в бундестаге одобрил выделение дополнительных средств на терминалы на прошлой неделе.

Журнал напомнил, что с весны правительство Германии пытается найти альтернативные способы доставки природного газа в Германию, чтобы заменить недостающие поставки из России. В краткосрочной перспективе помощь в этом должны оказать плавучие терминалы для приема СПГ, которые можно будет ввести в эксплуатацию быстрее, чем стационарные. Первые два из них могут ввести в эксплуатацию уже в текущем году.