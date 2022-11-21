Reuters: немецкая газовая компания VNG близка к заключению сделки по получению госпомощи
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Немецкая газовая компания VNG близка к заключению сделки, по которой она получит несколько миллиардов евро государственной помощи для покрытия расходов по замещению российского газа, сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на источники.
"Соглашение может быть достигнуто уже на этой неделе, и сумма для VNG будет составлять от четырех до шести миллиардов евро, которые она получит в виде кредитов или гарантий", — цитирует агентство свои источники, которые при этом отмечают, что переговоры продолжаются и детали окончательного соглашения еще могут измениться.
VNG запросила у правительства Германии помощь для покрытия убытков, связанных с перебоями поставок газа из России, еще в начале сентября. Тогда компания заявила, что в связи с перебоями она покупает "голубое топливо" по значительно более высоким текущим ценам на рынке, в то время как своих клиентов, согласно договорам, она должна снабжать по значительно более низким тарифам.
Ранее СМИ писали, что правительство Германии ведет с компанией переговоры о её национализации. Тем не менее, Рейтер приводит слова финансового директора немецкого энергетического концерна EnBW Томаса Кустерера (Thomas Kusterer), который ранее в ноябре сообщал, что правительство не будет национализировать VNG или приобретать долю в компании в рамках сделки.
VNG работает в секторе газа и газовой инфраструктуры, у нее 20 дочерних предприятий в Германии и Европе. Штат составляет около 1,5 тысячи человек. Штаб-квартира находится в Лейпциге. В 2022 году компания ожидает убытков приблизительно в 1 миллиард евро.
https://1prime.ru/gas/20221121/838897783.html