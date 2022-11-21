МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Немецкая газовая компания VNG близка к заключению сделки, по которой она получит несколько миллиардов евро государственной помощи для покрытия расходов по замещению российского газа, сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на источники. Немецкая VNG попросила у правительства помощь для покрытия убытков

"Соглашение может быть достигнуто уже на этой неделе, и сумма для VNG будет составлять от четырех до шести миллиардов евро, которые она получит в виде кредитов или гарантий", — цитирует агентство свои источники, которые при этом отмечают, что переговоры продолжаются и детали окончательного соглашения еще могут измениться.

VNG запросила у правительства Германии помощь для покрытия убытков, связанных с перебоями поставок газа из России, еще в начале сентября. Тогда компания заявила, что в связи с перебоями она покупает "голубое топливо" по значительно более высоким текущим ценам на рынке, в то время как своих клиентов, согласно договорам, она должна снабжать по значительно более низким тарифам.

Ранее СМИ писали, что правительство Германии ведет с компанией переговоры о её национализации. Тем не менее, Рейтер приводит слова финансового директора немецкого энергетического концерна EnBW Томаса Кустерера (Thomas Kusterer), который ранее в ноябре сообщал, что правительство не будет национализировать VNG или приобретать долю в компании в рамках сделки.

VNG работает в секторе газа и газовой инфраструктуры, у нее 20 дочерних предприятий в Германии и Европе. Штат составляет около 1,5 тысячи человек. Штаб-квартира находится в Лейпциге. В 2022 году компания ожидает убытков приблизительно в 1 миллиард евро.