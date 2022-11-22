МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Европейская комиссия предложила установить верхний лимит цены для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в 275 евро за МВт.ч, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
"Мы предлагаем верхний передел цены на месяц вперед по TTF, если он превышает 275 за мегаватт-час. Выше этой цены сделки не смогут проходить. Механизм коррекции рынка будет запускаться, если будет выполнено два условия. Первое — цена газа превышает определенный уровень, то есть 275 евро, в течение двух недель. А второе — если спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет 58 евро или больше в течение 10 торговых дней", — сказала она.
По словам Симсон, механизм будет запускаться автоматически.
https://1prime.ru/gas/20221122/838912597.html
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