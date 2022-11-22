МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Европейская комиссия предложила установить верхний лимит цены для месячного фьючерса на газ по индексу хаба TTF в 275 евро за МВт.ч, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Украина внезапно подложила Европе "газовую свинью"

"Мы предлагаем верхний передел цены на месяц вперед по TTF, если он превышает 275 за мегаватт-час. Выше этой цены сделки не смогут проходить. Механизм коррекции рынка будет запускаться, если будет выполнено два условия. Первое — цена газа превышает определенный уровень, то есть 275 евро, в течение двух недель. А второе — если спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет 58 евро или больше в течение 10 торговых дней", — сказала она.

По словам Симсон, механизм будет запускаться автоматически.