БУДАПЕШТ, 22 ноя — ПРАЙМ. Венгрия к середине ноября заполнила свои газохранилища на 86,02%, накопив 5,44 миллиарда кубометров природного газа и на 37% превысив годовое потребление населения страны, сообщило во вторник венгерское управление по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Европа заполнила свои газохранилища почти на 95,5 процента

"По данным на 15 ноября, вместимость хранилищ природного газа в стране составила 5,44 миллиарда кубометров, что составляет 86,02% от общей мощности… Запасы природного газа в объеме 5,44 миллиарда кубометров превышают годовое потребление населения (137%)", — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что запасы газа на 880 миллионов кубометров, или19%, превысили аналогичный показатель 15 ноября прошлого года и что Венгрия почти в полтора раза перевыполнила план по заполнению газохранилищ, установленный Евросоюзом.

При этом в управлении отметили, что объем запасов газа обеспечивает 54,58% общего потребления, включающего не только расходы населения, но и промышленные расходы, в то время как в среднем по Евросоюзу этот показатель на 26,2% ниже.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в июле — через неделю после введения венгерским правительством ЧП в сфере энергетики — посетил Москву, где провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по итогам переговоров Лавров, просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена. В середине августа "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов. Позднее Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.