МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" с начала года построил газопроводы-отводы с газораспределительными станциями (ГРС), в результате созданы условия для газификации 51,4 тысячи домовладений и квартир в 309 населенных пунктах страны, сообщает пресс-служба компании. "Газпром нефть" планирует собрать заявки на облигации, сообщил источник

"С начала 2022 года "Газпром" построил газопроводы-отводы с газораспределительными станциями (ГРС) в Омской, Сахалинской, Ивановской областях и Республике Марий-Эл… Компания завершила сооружение 129 межпоселковых газопроводов из запланированных на 2022 год объектов. В результате созданы условия для подключения к сетевому газу 51,4 тысячи домовладений и квартир, 212 котельных в 309 населенных пунктах, преимущественно сельских", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время компания завершила корректировку генеральной схемы газоснабжения и газификации Красноярского края, проанализировав варианты организации сетевого газоснабжения центральных и южных районов края.

Кроме того, в Камчатском крае завершается строительство газопровода-отвода с ГРС к поселку Раздольному в Елизовском районе. Межпоселковый газопровод от ГРС к населенному пункту построен. Проектируются газопроводы для подачи газа еще в шесть поселков Елизовского района. В стадии проектирования находится межпоселковый газопровод к котельным Вилючинского городского округа.

В этом году "Газпром" подписал программы развития газоснабжения и газификации до конца 2025 года с Костромской, Свердловской, Челябинской областями и Татарстаном. Кроме того, была актуализирована программа развития газоснабжения и газификации Иркутской области на 2021-2025 годы. Подписаны дополнения к программам с 13 субъектами РФ — Амурской, Владимирской, Курганской, Новгородской, Новосибирской, Орловской, Ростовской, Сахалинской, Томской, Тамбовской, Ярославской областями, Республикой Марий-Эл и Пермским краем.

В апреле президент России Владимир Путин поручил при подготовке энергетической стратегии России на период до 2050 года расширить программу газификации, чтобы распространить ее на максимальное количество субъектов РФ, населенных пунктов и домовладений.