МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Главы Минэнерго стран Европейского союза предварительно согласовали новый механизм совместных закупок газа на зимний сезон 2023-2024 годов, сообщил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела. Источник: в ЕС предварительно согласовали механизм совместных закупок газа

"Я очень рад, что мы договорились о содержании по обоим постановлениям: о совместных закупках газа и мерах солидарности, а также о разрешениях для проектов в области возобновляемых источников энергии. Дополнительных переговоров по этим постановлениям не нужно", — сказал он.

Сикела также подтвердил слова источника в ЕС, что Чехия намерена обеспечить официальное согласование постановления, включающее механизм совместных закупок, на следующем внеочередном заседании совета министров энергетики союза, который, скорее всего, состоится 13 декабря.

Еврокомиссия в середине октября предложила ряд новых мер для борьбы с энергокризисом в ЕС, среди них и введение совместных закупок примерно 13,5 миллиарда кубометров газа для заполнения хранилищ союза для зимы 2023-2024 годов. Это будет составлять примерно 15% от целевых показателей стран ЕС по наполнению резервов. При этом, "агрегирование спроса" на этот объём газа компаниями из ЕС будет обязательным процессом, но затем они смогут решить, покупать это топливо или нет.

Механизм, по задумке ЕК, нельзя будет использовать для приобретения российского трубопроводного "голубого топлива".

Согласно информации Совета ЕС, объединение спроса на уровне союза даст ему более сильные рычаги воздействия на продавцов при покупке газа на мировых рынках, а также уберёт ненужную конкуренцию за это топливо между государствами союза.