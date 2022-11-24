БЕРЛИН, 24 ноя — ПРАЙМ. Энергосовет Евросоюза согласовал пакет мер для обеспечения доступных поставок газа и ускорения выдачи разрешений на использование возобновляемых источников энергии, окончательное решение будет в декабре, сообщили в министерстве экономки ФРГ. ЕС предварительно согласовал новый механизм закупок газа, заявили в Чехии

Ранее сообщалось, что министры энергетики стран Евросоюза в четверг в Брюсселе попробуют достичь предварительной договоренности о механизме совместных закупок газа.

"На сегодняшней встрече министров энергетики ЕС в Брюсселе страны-члены ЕС согласовали содержание двух положений о чрезвычайных мерах. С одной стороны, постановление о доступном обеспечении газом в Европе, чем также будет опредеделено справедливое распределение затрат в газовых кризисах. С другой стороны, постановление о более быстром развитии возобновляемых источников энергии, за которое активно выступало федеральное правительство, дабы еще быстрее снизить зависимость от российского газа", — говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном в четверг.

Окончательное решение по данному вопросу будет принято 13 или 19 декабря, если к более ранней дате договоренностей не удастся достичь.