РИМ, 1 дек — ПРАЙМ. Италии все еще необходимо около 20 миллионов кубометров российского газа ежедневно, сообщил министр окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто-Фратин. СМИ: Crossbridge возобновила переговоры о покупке НПЗ "Лукойла" в Италии

"По последним данным на вчерашний день в Италию поступили 250 миллионов кубометров газа, в том числе 90 миллионов из Алжира, который стал нашим главным поставщиком. Но 30 миллионов все еще поступают из России, и среднесуточный объем поступления из этой страны составляет около 20 миллионов кубометров. К счастью, еще 25 миллионов кубометров поступают по TAP (Трансадриатическому газопроводу — ред.), около 10 миллионов — из Норвегии, а также 45 миллионов кубометров сжиженного газа насыщают наши регазификационные терминалы", — отметил чиновник.

Пикетто-Фратин сравнил процесс энергетического перехода с песочными часами, которые пока еще не перевернуты. По его словам, стране приходится "искать на юге газ, который ранее поступал с севера" для обеспечения следующего зимнего сезона. На этом фоне глава итальянского ведомства подчеркнул стратегическое значение создания плавучего терминала по регазификации СПГ в тосканском городе Пьомбино.

Ранее глава ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци заявлял, что в 2022 году Италии удастся заместить около половины российского газа, или 9,7 миллиарда кубометров. В 2023 году этот объем достигнет 80%, или, по его словам, 17,6 миллиарда кубометров. К 2025 году компания намерена полностью отказаться от поставок газа из России.