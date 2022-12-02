МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Япония изучает возможность увеличения объемов запасов сжиженного природного газа (СПГ) с помощью формирования резерва, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документ правительства. Экспорт СПГ из США в ноябре не изменился

"Правительство предложит план по созданию так называемого стратегического буферного запаса СПГ, при этом власти будут поддерживать местные компании в приобретении дополнительных поставок для обеспечения энергетической безопасности", — следует из текста документа.

Предложения поступают по мере того, как Европа ищет альтернативы российскому газу, а многие страны стремятся обеспечить поставки этого топлива, используемого для производства электроэнергии и тепла.

Ранее, во вторник, катарская нефтегазовая госкомпания QatarEnergy подписала соглашение с американской компанией ConocoPhillips о поставках СПГ в Германию в объеме около 2 миллионов тонн в год, начиная с 2026 года и в течение 15 лет. Катар является основным источником импорта газа для Японии.

Как пишет агентство, в соответствии с предложенным планом японские фирмы, торгующие СПГ, будут получать газ по срочным контрактам и в общем случае продавать его на местном рынке и за рубежом. Однако в чрезвычайных ситуациях министерство торговли будет отдавать распоряжение о продаже стратегического запаса своим фирмам.

Согласно документу для формирования стратегического буфера Япония планирует покупать по крайней мере одну партию газа в месяц с декабря по февраль каждого года, начиная с 2023 года. В долгосрочной перспективе целью будет закупка не менее 12 партий газа в год.