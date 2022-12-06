МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Биржа ICE предупредила Европейский союз о том, что попытка ввести предельную цену на газ по индексу TTF (крупнейший европейский хаб, расположен в Нидерландах), вероятно, приведет лишь к его большему подорожанию, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на документ биржи. В Еврокомиссии заявили о серьезном снижении спроса ЕС на газ

"В служебной записке, направленной в Еврокомиссию, ICE, которая проводит торги по индексу TTF, заявила, что это предложение (ограничить цены на газ — ред.) может привести к еще большему росту цен, несмотря на то, что сама инициатива предназначена для смягчения последствий скачков газовых цен", — пишет агентство.

Как отмечает Рейтер, в записке также говорится о том, что поставщики ликвидности, скорее всего, будут выкупать короткие позиции и прекратят продажу газовых фьючерсов TTF, если цены поднимутся даже относительно близко к предельному уровню, чтобы застраховать себя от риска удержания этих позиций. По мнению ICE, возникшая в результате этого нехватка продавцов на рынке TTF приведет к росту цен.

Еврокомиссия 22 ноября предложила ввести предельную цену для месячного фьючерса на газ по индексу TTF на уровне 275 евро за МВт.ч (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара). Однако 24 ноября министры энергетики стран Евросоюза не смогли договориться о предельной цене и отложили принятие решения до встречи, запланированной на 13 декабря. Как сообщала ранее во вторник газета Financial Times, страны ЕС рассматривают снижение предлагаемого потолка цен на газ с 275 до 220 евро за МВт.ч (2275 евро за тысячу кубометров).

По предложенной ранее задумке Еврокомиссии, механизм должен запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу крупнейшего газового хаба Европы TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель, а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд.

Когда механизм будет действовать, соответствующие сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут. Однако это очень высокий уровень. Расчетная цена месячного фьючерса по TTF превышала 275 евро за всю историю существования этого хаба лишь несколько дней в августе текущего года. Так, 19 августа она была на уровне примерно 245 евро за мегаватт-час, резко подскочила до исторического максимума выше 340 евро 26 августа (чуть более 3,5 тысячи евро за тысячу кубов) и быстро снизилась, достигнув примерно 265 евро уже 30 августа.

Ещё до объявления уровня лимита цены на рынке были опасения, что запуск механизма создаст угрозу финансовой стабильности Евросоюза. Ассоциация европейских энергетических бирж Europex отмечала, что если реальная цена газа превысит искусственно ограниченную цену по фьючерсу TTF на месяц вперёд, то участники рынка немедленно переведут торговлю в двустороннее внебиржевое пространство. Такой шаг не только приведет к значительному снижению прозрачности сделок, но и создаст серьезные риски для финстабильности, поясняла ассоциация.