МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Российские и турецкие представители планируют в пятницу обсудить дисконт более чем в 25 процентов на импортируемый газ, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников. Песков рассказал о целях создания "газового союза"

"Турция проведет в пятницу переговоры с российской делегацией в Анкаре, чтобы добиться скидки более 25% на цену импорта газа из России", — передало издание.

По словам собеседников агентства, в случае отказа от дисконта турецкая сторона намерена добиться отсрочки платежей примерно до 2024 года с целью смягчения экономических последствий роста цен на энергоносители.