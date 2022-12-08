Москва и Анкара обсудят скидки на российский газ, сообщили СМИ
Bloomberg: Турция и Россия обсудят получение более чем 25 процентов скидки на газ
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Российские и турецкие представители планируют в пятницу обсудить дисконт более чем в 25 процентов на импортируемый газ, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.
"Турция проведет в пятницу переговоры с российской делегацией в Анкаре, чтобы добиться скидки более 25% на цену импорта газа из России", — передало издание.
По словам собеседников агентства, в случае отказа от дисконта турецкая сторона намерена добиться отсрочки платежей примерно до 2024 года с целью смягчения экономических последствий роста цен на энергоносители.
https://1prime.ru/gas/20221208/839100607.html
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