МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер рассказал после визита в Турцию, что главным итогом посещения страны стало обсуждение проекта газового хаба, его слова процитировала компания в своем Telegram-канале. Турция намерена обсудить проект газового хаба на конференции в феврале

Сообщается, что отвечая на вопрос СМИ о главных итогах визита в Турцию, Миллер заявил: "Конечно же, это газовый хаб".

В пятницу компания сообщала, что глава Миллер обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поставки российского газа турецким потребителям, а также перспективы создания газового хаба в стране.

Агентство Bloomberg сообщило ранее со ссылкой на турецких чиновников, что представители Турции и России планировали обсудить в пятницу в Анкаре возможность получения более чем 25-процентной скидки на импортируемый российский газ. В ноябре агентство сообщало, что Анкара попросила Москву отсрочить часть турецких платежей за газ до 2024 года в попытке смягчить экономический ущерб от роста цен на энергоносители.

Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, в пятницу отметил, что переговоры Турции и России по газу постоянно ведутся, никаких проблем в этом процессе нет.