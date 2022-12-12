АФИНЫ, 12 дек — ПРАЙМ. Экс-посол США на Украине и в Греции, заместитель госсекретаря США по энергетике Джеффри Пайетт призвал американских инвесторов вкладывать в энергетический сектор Греции и отметил рост экспорта американского СПГ в Грецию и остальную Европу, сообщает Афинское агентство новостей АМНА. Германия потратит почти десять миллиардов евро на плавучие СПГ-терминалы

"В греческом энергетическом секторе имеется множество возможностей", — заявил Пайетт во время своего выступления на ежегодной греческой инвестиционной конференции Capital Link в Нью-Йорке.

Пайетт сказал, что Греция является стабильным партнером США и будет и впредь играть центральную роль в европейской энергетической безопасности и энергетическом переходе.

"Роль Греции как энергетического узла в Юго-Восточной Европе с доступом к поставкам со всего мира, становится более важной, чем когда-либо. Американские поставщики СПГ и поставщики услуг увеличили свой экспорт в Грецию и остальную Европу", — сказал он.

Пайетт сказал, что превращение Греции в энергетический центр стало возможным благодаря долгосрочным инвестициям в такие проекты, как газовый интерконнектор между Грецией и Болгарией, терминал СПГ в Ревитусе и Трансадриатический трубопровод.

По его оценке, региональное значение Греции будет продолжать расти, когда будут реализованы плавучий терминал хранения и газификации СПГ в Александруполисе (FSRU) и трубопровод, соединяющий Грецию и Северную Македонию (IGNM). Sempra будет поставлять Engie СПГ в течение 15 лет

По его словам, улучшение и расширение этой инфраструктуры при минимизации углеродного следа является еще одной многообещающей областью для рассмотрения инвесторами.

Что касается перспектив в Греции для американских инвестиций в области возобновляемых источников энергии, Пайетт сказал, что в Греции растет сектор возобновляемых источников энергии с потенциалом для развития в области ветра, солнечной энергии и зеленого водорода.

Пайетт заявил, что 369 миллиардов долларов в недавно принятом Законе о снижении инфляции (Inflation Reduction Act) значительно стимулируют исследования, разработки и внедрение этих технологий на рынке как в Соединенных Штатах, так и за рубежом.

Пайетт возглавлял дипмиссию в Афинах с 2016 года до апреля 2022 года. До этого он был послом США в Киеве с августа 2013 по август 2016 года. При нем на Украине произошел государственный переворот, американский посол активно поддерживал его. Пайетт стал широко известен благодаря утечке записи его телефонных разговоров в январе 2014 года с помощницей госсекретаря США Викторией Нуланд, с которой он обсуждал ситуацию на Украине и распределение портфелей в будущем украинском правительстве. Европа закупила рекордный объем российского СПГ, сообщили СМИ

Во время пребывания в должности посла Пайетт готовил изменения в соглашение по оборонному сотрудничеству Греции и США, по которым Америка получила несколько новых военных баз в Греции. В частности, США получили базы в Ларисе, Стефановикио и порту Александруполис, а также возможность использовать любой другой военный объект на территории Греции с ее согласия. До этого у США была лишь одна военно-морская база Суда на Крите.

Пайетт открыто вмешивался в дела православной церкви.

Как американский посол, Пайетт активно продвигал американский СПГ в Греции. В феврале 2021 гола Пайетт заявил, что Вашингтон будет поддерживать все проекты в энергетике, которые помогают снизить зависимость Европы от российского газа. "Я очень горжусь тем фактом, что Соединенные Штаты стали крупнейшим импортером СПГ в Грецию… Мы приветствуем тот факт, что большая часть газа сейчас не будет трубопроводным газом из России, а будет СПГ от надежных поставщиков по всему миру", — сказал Пайетт.