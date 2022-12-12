МАДРИД, 12 дек — ПРАЙМ. Испания увеличила экспорт природного газа до 7 003 гигаватт-часов в октябре 2022 года, что на 218,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные, приведенные в понедельник Корпорацией стратегических резервов нефтепродуктов (Cores). МЭА ожидает снижения добычи газа внутри Евросоюза на пять процентов

Согласно ей, 59,8% было экспортировано в виде СПГ, а остальные 40,2% — по трубопроводу. Совокупный годовой экспорт природного газа из Испании достиг 51 429 гигаватт-часов, что представляет собой увеличение на 62,8% в годовом исчислении.

Италия стала основным направлением поставок (2 809 гигаватт-часов), что составило 40,1% от общего объема. Это является самым высоким показателем с момента появления данных в январе 2010 года. За Италией следуют Португалия (1841 гигаватт-часов, 26,3%) и Пуэрто-Рико (973 гигаватт-часов, 13,9%).

Что касается чистого импорта, то в октябре он сократился на 22% по сравнению с прошлым годом. Алжир стал основным поставщиком природного газа в Испанию (21,2% от общего объема импорта), за ним следуют США (17,2%), Нигерия (15,4%), и Франция (14,2%). Россия же стала пятым крупнейшим экспортером газа в Испанию (11,7%).

Однако за этот год в целом импорт природного газа увеличился на 9,8% в годовом исчислении, достигнув 373 362 гигаватт-часов.

На данный момент Испания активно позиционирует себя в качестве крупного газового хаба способного разрешить европейский энергетический кризис, вызванный сокращением поставок российского газа. Так, страна является одним из государств Евросоюза с наиболее диверсифицированным списком поставщиков природного газа. С начала года экспортерами газа в Испанию выступили 18 стран.