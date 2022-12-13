КИШИНЕВ, 13 дек — ПРАЙМ. Глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, что отправится в Россию в ближайшие две недели, чтобы встретиться с руководством "Газпрома" и обсудить вопросы поставок газа. Годовая инфляция в Молдавии замедлилась до 31,4 процента

"Я поеду (в РФ — ред.) если не на этой неделе, то на следующей. Я постоянно провожу работу в области полного восстановления поставок в Молдавию", — заявил Чебан в эфире телеканал N4, отвечая на вопрос, будут ли еще до конца года встречи с руководством российского концерна.

По его словам, речь пока идет о дискуссиях на корпоративном уровне, поэтому в делегацию войдет сам Чебан. При этом он подчеркнул, что приветствовал бы решение представителей правительства отправиться на переговоры в Россию.

Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В декабре Молдавия получит 43,5% от необходимого стране объема газа.