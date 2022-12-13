БРЮССЕЛЬ, 13 дек — ПРАЙМ. Договориться об уровне лимита цен на российский газ в Евросоюзе будет трудно, поскольку страны-члены имеют разные мнения по проекту механизма ограничения скачков стоимости на крупнейшем хабе TTF, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Пятнадцать стран ЕС остались недовольны предложением ЕК по ценам на газ

"Цель — обсудить и согласовать механизм коррекции рынка, который позволит нам ограничивать чрезмерные цены на газ. Это будет непросто, потому что мы должны балансировать выгоды и риски такого механизма. Будет непросто и потому, что у стран очень разные мнения, и есть различные опасения по механизму", — отметила чиновница перед заседанием Совета глав Минэнерго.

Симсон подчеркнула, что надеется на конструктивную дискуссию и демонстрацию гибкости ради принятия решения по ограничениям.

ЕК предложила сформировать механизм корректировки газового рынка. Отмечается, что механизм автоматически запустится при превышении цены месячного фьючерса по индексу TTF 275 евро за МВт.ч в течение двух недель и при спреде между ценой TTF и глобальной ценой СПГ в 58 евро и больше в течение десяти торговых дней. При этом, ограничить цену на ресурс предлагалось на уровне 275 евро за мегаватт-час (около 95 кубометров).