БРЮССЕЛЬ, 13 дек — ПРАЙМ. Если Евросоюз не согласует 13 декабря "потолок" цен на газ, обсуждение продолжится 19 декабря, заявил глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела. Италия считает предложение ЕК по потолку цен на газ неудовлетворительным

Главы Минэнерго сообщества на внеочередном заседании 13 декабря попробуют достичь предварительной договоренности об ограничении всплесков цен на "голубое топливо" через новый механизм коррекции рынка. По словам еврокомиссара Кадри Симсон, участники имеют различные мнения и опасения по проекту механизма ограничения скачков цен на газ и договориться будет непросто.

"Если у нас не будет соглашения сегодня, у нас есть совет 19 числа", — подчеркнул Сикела.