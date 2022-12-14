БУДАПЕШТ, 14 дек — ПРАЙМ. Венгрия и Катар заключили соглашение, в соответствии с которым энергокомпании двух стран могут начать переговоры о поставках сжиженного природного газа в Венгрию приблизительно через три года, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. В Венгрии оценили сроки нормализации импорта нефтепродуктов

"Сегодня мы заключили политическое соглашение, в соответствии с которым Катар готов начать переговоры между предприятиями QatarEnergy и MVM с венгерской стороны, чтобы на часть возросших СПГ-мощностей Катара мы в Венгрии могли бы рассчитывать для гарантии безопасности газоснабжения", — сказал Сийярто по итогам переговоров с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани. Выступление транслировалось в соцсетях.

"Если Хорватия в соответствии со своим обещанием расширит мощности своего СПГ-терминала, главным потребителем которого сейчас является Венгрия, то в течение примерно трех лет появится реальная возможность того, чтобы катарский газ получил долю в венгерском энергоснабжении", — отметил министр иностранных дел Венгрии.

Он подчеркнул, что единственным решением энергетического кризиса в Европе является диверсификация источников и увеличение газа и нефти на европейском рынке, а не введение ценовых потолков на нефть и газ.

По словам Сийярто, с точки зрения энергобезопасности и экономики для Евросоюза важно укреплять отношения со странами персидского залива, однако они должны основываться на взаимном уважении.

"Если мы будем подходить к катарцам с воспитательной, снисходительной, нравоучительной манерой, из этого не выйдет сотрудничества, основанного на взаимной выгоде", — добавил глава МИД Венгрии.