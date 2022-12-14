БЕРЛИН, 14 дек — ПРАЙМ. Первый немецкий плавучий СПГ-терминал откроют в Вильгельмсхафене 17 декабря, в субботу, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Некуда девать деньги. В Сети раскритиковали Шольца из-за слов об Украине

"Безопасность Европы означает также энергетическую безопасность. Ничто не демонстрирует это так наглядно, как открытие первого плавучего терминала для сжиженного газа в Вильгельмсхафене, которое мы отпразднуем в ближайшую субботу", — сказал он в немецком бундестаге.

Минэкономики Германии сообщало ранее, что терминал для сжиженного природного газа в Вильгельмсхафене запустят в декабре 2022 — начале 2023 года. Его строительство завершили в ноябре, а в последний месяц года планировалось разместить установку для хранения и регазификации ресурса.

По словам немецкого лидера, первый корабль с сырьем причалит на этой неделе.

Кроме того, канцлер анонсировал появление в скором времени терминалов в в Любмине, Брюнсбрюттеле и Штаде, которые, вместе с объектом в Вильгельмсхафене, помогут жителям Германии пережить зиму.