БРЮССЕЛЬ, 19 дек — ПРАЙМ. Главы Минэнерго Евросоюза должны договориться по "потолку" цен на газ в рамках механизма коррекции рынка в понедельник, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
"Я очень верю, что мы можем достигнуть договоренности, но это потребует от каждого очень сильного духа компромисса", — сказала чиновница.
Еврокомиссия в качестве еще одной меры сдерживания энергетического кризиса в ЕС в конце ноября предложила создать этот временный механизм для ограничения слишком сильных скачков цен на "голубое топливо". Министры энергетики дважды обсуждали его — в конце ноября и середине декабря, но пока не договорились об уровне потолка цены.
Ранее в четверг лидеры Евросоюза призвали министров своих стран договориться в ближайший понедельник о лимите цен на газ в рамках механизма коррекции рынка, об этом говорилось в заключениях по энергетике и экономике саммита ЕС.
В понедельник, 19 декабря, пройдет заседание министров энергетики ЕС, на котором будет вновь обсуждаться этот механизм, предполагающий ограничение скачков цен на газ.
https://1prime.ru/gas/20221219/839223939.html
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