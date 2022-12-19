БРЮССЕЛЬ, 19 дек — ПРАЙМ. Главы Минэнерго Евросоюза должны договориться по "потолку" цен на газ в рамках механизма коррекции рынка в понедельник, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. МИД: Инициатива ЕС по ценовому потолку на газ приведет к деградации рынков

"Я очень верю, что мы можем достигнуть договоренности, но это потребует от каждого очень сильного духа компромисса", — сказала чиновница.

Еврокомиссия в качестве еще одной меры сдерживания энергетического кризиса в ЕС в конце ноября предложила создать этот временный механизм для ограничения слишком сильных скачков цен на "голубое топливо". Министры энергетики дважды обсуждали его — в конце ноября и середине декабря, но пока не договорились об уровне потолка цены.

Ранее в четверг лидеры Евросоюза призвали министров своих стран договориться в ближайший понедельник о лимите цен на газ в рамках механизма коррекции рынка, об этом говорилось в заключениях по энергетике и экономике саммита ЕС.

В понедельник, 19 декабря, пройдет заседание министров энергетики ЕС, на котором будет вновь обсуждаться этот механизм, предполагающий ограничение скачков цен на газ.