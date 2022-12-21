СМИ: доказательств причастности России к ЧП на "Северных потоках" нет
Washington Post: западные чиновники признают непричастность России к ЧП на "Северных потоках"
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Некоторые западные политики в частном порядке признали непричастность России к диверсиям на "Северных потоках", доказательств ответственности Москвы нет, пишет Washington Post.
Как отмечает издание, чиновники из стран Запада после месяцев проведения расследования ЧП на российских газопроводах в частном порядке заявляли, что Москва не имеет отношения ко взрывам.
"На данный момент нет никаких доказательств того, что за (этим. — Прим. ред.)… стояла Россия", — сказал один из европейских политиков. По данным газеты, его мнение разделяют 23 представителя дипслужб и разведки из девяти государств.
Washington Post подчеркнул, что сомнений в умышленном подрыве газопроводов нет.
Диверсии на российских трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Президент Владимир Путин сообщал 31 октября, что "Газпром" допустили к расследованию происшествия.
https://1prime.ru/gas/20221221/839251856.html
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