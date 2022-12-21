МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Некоторые западные политики в частном порядке признали непричастность России к диверсиям на "Северных потоках", доказательств ответственности Москвы нет, пишет Washington Post. СМИ: Шведские эксперты изучат последствия взрывов на "Северных потоках"

Как отмечает издание, чиновники из стран Запада после месяцев проведения расследования ЧП на российских газопроводах в частном порядке заявляли, что Москва не имеет отношения ко взрывам.

"На данный момент нет никаких доказательств того, что за (этим. — Прим. ред.)… стояла Россия", — сказал один из европейских политиков. По данным газеты, его мнение разделяют 23 представителя дипслужб и разведки из девяти государств.

Washington Post подчеркнул, что сомнений в умышленном подрыве газопроводов нет.

Диверсии на российских трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Президент Владимир Путин сообщал 31 октября, что "Газпром" допустили к расследованию происшествия.