АСТАНА, 22 дек — ПРАЙМ. Предложение России о создании "тройственного газового союза" является коммерческим предложением в сфере поставок газа и не имеет политической подоплеки, считает замминистра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров. "Газпром" немного снизил транзит газа через Украину

"Слово "союз", наверное, всех в данном случае напрягает. Мы не видим в этом (предложении — ред.) создания какого-то наднационального органа или какого-то интеграционного института. Мы расцениваем его как коммерческое предложение по интегрированию газовых рынков… Здесь не надо искать какого-то политического подтекста в данном предложении", — сказал он на брифинге в четверг.

Айдаров добавил, что Казахстан после получения оформленного предложения от российской стороны в дальнейших действиях будет исходить из экономической целесообразности и соответствия инициативы интересам республики. "Это только устное предложение российской стороны, ни в каком оформленном виде оно не поступало. Пока не получили никаких предложений, будем исходить из экономической целесообразности данного предложения и если это будет в наших интересах", — сказал он.

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле в конце ноября обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

Идея "тройственного союза" на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе по поставкам газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак.

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в декабре заявил, что Узбекистан намерен импортировать газ и электроэнергию из соседних стран на основе коммерческих контрактов, а не через какой-то альянс или союз. В минэнерго Казахстана заявляли, что в трехстороннем формате вопрос газового союза не обсуждался: страны обсуждают технические возможности газотранспортных систем. При этом сотрудничество в газовой сфере требует согласования всех трех сторон, заметил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

Проект создания "газового союза" России, Казахстана и Узбекистана требует изучения специалистами до принятия решения на государственном уровне, в том числе должны быть оценены санкционные риски, заявлял заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.