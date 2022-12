МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Правительство Японии обратилось к страховым компаниям с просьбой продолжить страховать морские суда, перевозящие сжиженный природный газ (СПГ), от возможного ущерба на случай военных столкновений на маршрутах в водах вокруг России, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного чиновника в министерстве промышленности страны. Японская IETS договорилась с американской Venture Global о покупке СПГ

Ранее СМИ сообщили, что японские компании с 1 января 2023 года перестанут страховать морские суда от возможного ущерба на случай военных столкновений во всех водах вокруг России и Украины, что, как отмечалось, может сказаться на поставках СПГ с российского проекта "Сахалин-2", в котором Япония принимает участие. Три японских страховщика, Tokio Marine&Nichido Fire Insurance Co, Sompo Japan Insurance Co и Mitsui Sumitomo Insurance Co, начали рассылать соответствующие уведомления для клиентов 23 декабря.

Как сообщается, Агентство финансовых услуг и Агентство природных ресурсов и энергетики Японии обратились к Ассоциации общего страхования страны с просьбой продолжить страхование морских судов в водах вокруг России. По словам собеседника агентства, Токио хочет гарантировать, что Япония продолжит импортировать СПГ с российского проекта "Сахалин-2".

По данным Рейтера, в понедельник также стало известно о том, что Tokio Marine&Nichido Fire Insurance Co, Sompo Japan Insurance Co и Mitsui Sumitomo Insurance Co ведут переговоры с перестраховочными фирмами о возобновлении операций по страхованию судов в водах РФ. СМИ раскрыли объем поставок оманского СПГ в Японию с 2025 года

"Мы ведем переговоры с различными перестраховщиками о получении страхового покрытия на случай военных столкновений, чтобы возобновить предоставление страхования морских судов в этом районе нашим клиентам", — приводит агентство слова представителя компании Tokio Marine. По его словам, передает Рейтер, некоторые перестраховщики "дали положительный ответ".

"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Его инфраструктура включает в себя, в частности, завод сжижения газа проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Это производство дает Японии около 9% от всего импортируемого ей СПГ. Правительство страны неоднократно подчеркивало важность "Сахалина-2" для обеспечения стабильных поставок газа в Японию по умеренным ценам.

Правительство РФ 3 августа постановило создать нового оператора "Сахалина-2" в лице ООО "Сахалинская энергия" с регистрацией в Южно-Сахалинске. Новый оператор был создан 5 августа с долей в 50% у "Газпром Сахалин холдинга". Правительство РФ разрешило передать японским компаниям Mitsui и Mitsubishi их доли в проекте (12,5% и 10% соответственно). Shell, на которую приходились оставшиеся 27,5%, уже заявила, что не будет участвовать в новом операторе.