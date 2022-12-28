МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов сообщил, что в 2022 году на территории страны, несмотря на неоднократные обстрелы инфраструктуры "Укргаздобычи", газовщикам удалось прорубить рекордных 47 новых скважин. Госдолг Украины на конец ноября составил 83,1 процента к ВВП

"Мы максимально приблизились к довоенным показателям даже несмотря на то, что инфраструктура "Укргаздобычи" неоднократно подвергалась атаке врага. 47 новых скважин в этом году пробурила "Укргаздобыча", несмотря на обстрелы и постоянный террор энергетической инфраструктуры", — написал Чернышов в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Он отметил, что тем самым удалось добиться рекордных показателей бурения, при этом уточнив, что в 2022 году "по объективным причинам" сократилась добыча газа на востоке Украины, но в то же время увеличились показатели добычи на западе страны.

Глава правления добавил, что предприятия группы "Нафтогаз" на протяжении последних десяти месяцев продолжают добывать, хранить и поставлять газ в дома украинцев.

В октябре министр энергетики Украины Герман Галущенко предложил Европе воспользоваться подземными хранилищами газа (ПХГ) на Украине, где свободно 15 миллиардов кубометров мощностей. По его словам, это прекрасная возможность использовать крупнейшие в Европе украинские подземные хранилища газа из-за низкого уровня цен.

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