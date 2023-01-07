Спецслужбы выясняют причины ЧП на газопроводе в ЛНР
"Луганскгаз": спецслужбы выясняют причины взрыва на газопроводе в городе Лутугино в ЛНР
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ЛУГАНСК, 7 янв — ПРАЙМ. Спецслужбы выясняют причины ЧП на газопроводе в городе Лутугино Луганской Народной Республики, сообщили в ГУП "Луганскгаз".
Ранее в ЛНР информировали о взрыве на газопроводе в городе Лутугино. Возгорание уже ликвидировано. Предприятие отмечало, что около 13 тысяч абонентов остались без газа.
"Спецслужбы предпринимают необходимые меры для выяснения причины аварийной ситуации на газопроводе в городе Лутугино. На месте происшествия работают специалисты МЧС ЛНР", — говорится в сообщении "Луганскгаза" в Telegram-канале.
Отмечается, что создан штаб по ликвидации последствий взрыва на магистральном газопроводе.
"Первоочередной задачей является восстановление подачи природного газа жителям Лутугинского района, центральной больницы и ряду социальных объектов", — цитирует пресс-служба предприятия слова генерального директора Татьяны Богородько.
https://1prime.ru/gas/20230107/839406257.html
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