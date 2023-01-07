ЛУГАНСК, 7 янв — ПРАЙМ. Спецслужбы выясняют причины ЧП на газопроводе в городе Лутугино Луганской Народной Республики, сообщили в ГУП "Луганскгаз". "Луганскгаз" сообщил о взрыве на магистральном газопроводе в Лутугино

Ранее в ЛНР информировали о взрыве на газопроводе в городе Лутугино. Возгорание уже ликвидировано. Предприятие отмечало, что около 13 тысяч абонентов остались без газа.

"Спецслужбы предпринимают необходимые меры для выяснения причины аварийной ситуации на газопроводе в городе Лутугино. На месте происшествия работают специалисты МЧС ЛНР", — говорится в сообщении "Луганскгаза" в Telegram-канале.

Отмечается, что создан штаб по ликвидации последствий взрыва на магистральном газопроводе.

"Первоочередной задачей является восстановление подачи природного газа жителям Лутугинского района, центральной больницы и ряду социальных объектов", — цитирует пресс-служба предприятия слова генерального директора Татьяны Богородько.