МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 35,5 миллиона кубометров на 9 января на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, рассказал журналистам пресс-секретарь российской компании Сергей Куприянов. Стали известны объемы поставок СПГ в Европу для замещения газа из России

По его словам, "Газпром" осуществляет подачу отечественного "голубого топлива" для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном оператором страны через ГИС "Суджа", — 35,5 миллиона кубометров на 9 января.

Куприянов подчеркнул, что украинская сторона вновь отклонила заявку на ГИС "Сохрановка".