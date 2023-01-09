МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 35,5 миллиона кубометров на 9 января на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, рассказал журналистам пресс-секретарь российской компании Сергей Куприянов.
По его словам, "Газпром" осуществляет подачу отечественного "голубого топлива" для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном оператором страны через ГИС "Суджа", — 35,5 миллиона кубометров на 9 января.
Куприянов подчеркнул, что украинская сторона вновь отклонила заявку на ГИС "Сохрановка".
https://1prime.ru/gas/20230109/839414685.html
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