АФИНЫ, 14 янв — ПРАЙМ. В городе Александруполис на севере Греции начинается строительство электростанции, которая будет получать топливо с плавучей регазификационной станции сжиженного природного газа (FSRU). В Греции раскритиковали энергетическую политику Евросоюза

Премьер-министр Кириакос Мицотакис на церемонии, посвященной началу реализации инвестиций в строительство электростанции, напомнил, что несколько месяцев назад в Александруполисе было объявлено о начале работ над новым терминалом сжиженного природного газа, который уже строится быстрыми темпами и должен быть сдан в начале 2024 года.

"И сегодня я возвращаюсь в Александруполис с двойной радостью, поскольку мы закладываем фундамент самой современной электростанции в стране, которая будет питаться от плавучей регазификационной станции СПГ. Таким образом, мы делаем двойной шаг к энергетической эре завтрашнего дня", — сказал премьер.

По его словам, проект является не только геополитическим и экономическим, но и связан с экологией. "Установка, как и все новые газовые установки, строящиеся в наши дни, способна сжигать природный газ и водород. Таким образом, на следующем этапе она сможет производить еще более дешевую и еще более чистую энергию. Таким образом, мы говорим об инвестициях, которые полностью служат цели перехода к "зеленой" экономике. И это при мощности, равной трем заводам старого образца, работающим на буром угле (лигните). Эти инвестиции составят 400 миллионов евро, через 32 месяца новые объекты будут сданы", — отметил греческий премьер.

По его словам, строительство начнется немедленно, на строительстве задействуют более 800 рабочих, а 100 человек будут наняты позднее для эксплуатации нового завода. "Это еще один проект, который, несомненно, будет стимулировать местную экономику и станет дополнением к большой цепочке важных инфраструктур, созданных за 3,5 года в Александруполисе", — указал Мицотакис.

Он заявил, что Александруполис уже превращается в важный энергетический узел, имеющий не только национальное, но и региональное, европейское измерение. "К концу этого года — началу 2024-го года в FSRU, который будет к тому времени готов, будет поступать 5,5 миллиарда кубометров газа. И с этой отправной точки трубопроводы TAP и IGB будут проходить через Балканы, чтобы снабжать регион. А завтра, почему бы и нет, дойдут до Украины", — заявил Мицотакис.

Утром в субботу на пресс-конференции Мицотакис указал, что Греция может стать поставщиком природного газа на Украину вместо России.