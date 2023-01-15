МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Поврежденный участок магистрального газопровода компании Amber Grid на севере Литвы был заменен, после завершения проверок ожидается возобновление подачи газа, заявили в газовой компании. Газопровод Baltic Pipe вышел на полную мощность

В пятницу полиция сообщала, что в Пасвальском районе Литвы около 17.00 по местному времени (18.00 мск) взорвался газопровод, открытое пламя достигало 50 метров в высоту, по предварительным данным, жертв нет. Мэр Пасвальского района Гинтаутас Гегузинскас сообщил, что взрыв произошел вблизи трассы Пасвалис-Шяуляй, на месте работали специальные службы, дорожное движение было остановлено. Спустя четыре часа пожар прекратился. Газоснабжение северных районов Литвы обеспечивалось параллельно проложенным газопроводом, в тот же вечер была возобновлена подача газа в Латвию.

"Специалисты Amber Grid заменили поврежденный во время инцидента участок газопровода в Пасвальском районе. В ходе работ, продлившихся до утра воскресенья, был вырезан поврежденный десятиметровый трубопровод, установлена ​​новая его часть, а монтажные швы просвечены рентгеном", — говорится в сообщении на сайте Amber Grid.

В компании отметили, что в настоящее время проверяются другие участки газопровода, находящиеся вблизи места происшествия, после чего подача газа по восстановленному газопроводу будет возобновлена​​.

"Причины инцидента, произошедшего в пятницу вечером, выяснятся в ходе расследования правоохранительных органов, Государственного совета по регулированию энергетики и экспертной комиссии Amber Grid. По предварительной оценке компании, инцидент произошел по техническим причинам", — сообщили в Amber Grid.