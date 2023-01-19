МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Подтвержденный украинской стороной объем поставок российского газа в Европу на 19 января снизился на 23% — до 25,1 миллиона кубометров, следует из сообщения "Газпрома". В ЕС спрогнозировали объем газа в ПХГ на конец отопительного сезона

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 25,1 миллиона кубометров на 19 января. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сообщил журналистам официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.

Накануне показатель составлял 32,6 миллиона кубометров. Снижение, таким образом, составило 23%.

Украина в мае 2022 года прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

С конца мая прошлого года, за исключением отдельных дней, поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40-43 миллиона кубометров в сутки, однако с 4 января показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров.