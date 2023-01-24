МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов во вторник падают почти на 10%, находясь у 670 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В Минэкономики Германии назвали сроки полного замещения газа из России

Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 672 доллара (-9,7%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня — 743,8 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе 17 января впервые за 16 месяцев — с 31 августа 2021 года — опускались ниже 600 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах в ЕС.

Несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью — уже 1000 долларов. Зимой 2022 года цены перешагнули порог в две тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Накануне СМИ сообщили, что американский завод сжиженного природного газа (СПГ) Freeport LNG заявил о завершении ремонтных работ и запросил разрешения регулирующих органов возобновить некоторые операции. Завод обеспечивает около 20% экспорта СПГ из США. По итогам прошлого года страна стала крупнейшим экспортёром СПГ, направив большую часть в Европу, что позволило заместить выпавшие объёмы российского газа — около 80 миллиардов кубометров.