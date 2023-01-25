МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов среды умеренно снижаются, находясь в районе 640 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. США вывели из-под санкций разработку месторождения газа в Венесуэле

Февральские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги чуть ниже расчетной цены накануне — у отметки 654 доллара (-0,4%). По состоянию на 10.20 мск цена газа в Европе составляет 640,7 доллара за тысячу кубометров (-2,4%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня — 656,7 доллара.

Биржевые цены на газ в Европе 17 января впервые за 16 месяцев — с 31 августа 2021 года — опускались ниже 600 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах в ЕС.

Несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой 2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.