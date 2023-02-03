БАКУ, 3 фев — ПРАЙМ. Азербайджан планирует к 2027 году удвоить экспорт газа в Европу, и эта задача выполнима: у страны есть необходимые ресурсы, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев, выступая на IX заседании министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-й встрече министров в рамках первого Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку. Еврокомиссия сообщила о росте поставок газа из Азербайджана

На фоне энергокризиса, подорожания энергоресурсов и необходимости восполнить снизившиеся поставки российского газа Брюссель в июле минувшего года заключил с Баку сделку, согласно которой экспорт газа в страны ЕС из Азербайджана должен удвоиться к 2027 году.

"Азербайджан планирует к 2027 году удвоить экспорт газа в Европу. Это выполнимо, поскольку у нас есть ресурсы для этого. У нас есть взаимная политическая воля и очень высокий уровень взаимного доверия… В реализации Южного газового коридора произошли определенные сбои, но в целом мы постарались завершить его как можно скорее. А сейчас мы уже говорим о его расширении. Мы работаем в области построения новых маршрутов и привлечения новых ресурсов… Также в этом году мы ожидаем добычи с новых газовых месторождений", — сказал Алиев.

Ранее в пятницу он сообщил, что экспорт газа из Азербайджана 2022 году составил 22,6 миллиарда кубометров, а в 2023 году вырастет до 24,5 миллиарда кубометров

Девятое заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и первое заседание министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии проходит в Баку. В мероприятии принимают участие комиссар Европейской комиссии по вопросам энергетики Кадри Симсон, высокопоставленные представители Турции, Италии, США, Великобритании, Грузии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Греции, Албании, Молдовы, Черногории, Сербии, Украины и Хорватии.